الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. الأمن يضبط لصين سرقا خزينة شركة فى القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة خزينة تحوى مبلغا ماليا من داخل إحدى الشركات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بسرقة خزينة تحوي مبلغا ماليا من داخل إحدى شركات الأثاث، الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ركوبهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب". 

وأضاف المتهمان أنهما فتحا الخزينة واستوليا على ما بداخلها من مبالغ مالية واقتسماها فيما بينهما، ثم قاما بالتخلص من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وتم بإرشادهما ضبط «الأداة المستخدمة فى فتح الخزينة- جزء من المبلغ المالى المستولى عليه» بمسكنهما. 

وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان التخلص منها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

ضبط شخصين سرقة خزينة وزارة الداخلية قسم شرطة مدينة نصر مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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