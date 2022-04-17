محمد صوفي ينتهي من تصوير دوره في مسلسل «دايما عامر»

انتهى الفنان الشاب محمد صوفي من تصوير دوره في مسلسل «دايما عامر»، والذي يعرض ضمن المارثون الرمضاني الحالي، و يلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان.

ويجسد محمد صوفي، أحد العاملين مع مصطفى شعبان في مشروعه الخاص "عامر اكسبرس" والذي يتعرض لأزمة تهدد المشروع بالإغلاق والتوقف، إلا أن مصطفى شعبان بتمكن من حلها، ومعالجة الأخطاء التي وقعت فيها.

وشهد الحلقة 15 من مسلسل"دايمًا عامر"، تسريب إختبار مادة الرياضيات نتيجة لاختراق أحد أجهزة المعلمين المسئول عن وضعه، مما نتج عنه تجويله إلى التحقيق، وكما شهدت غياب الطالب فريد عن منزله ورفضه العودة، بعد محاولات عامر عبد الرازق معه، مما أدى إلى فشل مهمته الأولى معه، ويصر على إعادة المحاولة والنجاح فيها، وظهور مخترق جهاز معلم الرياضيات الذي تسبب في تسريب اختبار الرياضيات ، ووضع خطة أخرى ضد عامر عبد الرازق.

وانتهي الحلقة ببحث عامر عبد الرازق عن مخترق جهاز معلم الرياضيات بطريقته الخاصة، وبالفعل ينجح للوصول إلى خبير في الحاسبات والاختراق ويكلفه بالبحث عن صاحب الجهاز المخترِق .

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا نورالدين، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية منهم يوسف وائل نور، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور الأحداث حول شخصية عامر عبدالرازق، الذي ويقوم بدوره مصطفى شعبان، يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة خاصة ناشونال وإنترناشونال، وبحكم عمله يقوم بمساعدة الطلاب على حل مشاكلهم وخلافاتهم داخل المدرسة، إضافة إلى الأزمات النفسية التي يتعرض لها الطلاب في تلك المرحلة العمرية، والفروق الفكرية بينهم وبين عائلتهم وطريقة التعامل السليم بينهم.