برلماني عن استيراد موبايلات بـ1.6 مليار دولار: لا بد من وقفة حكومية

أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، خطورة ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن حجم الواردات المصرية من الهواتف المحمولة "الموبايلات" بنهاية عام 2021، حيث تراجعت تلك الواردات لتسجل نحو مليار و619 مليون و558 ألف دولار، بينما كانت مليار و754 مليون و502 ألف دولار في العام السابق له بتراجع بلغ 134 مليون و944 ألف دولار، مطالباً من الحكومة بوقفة للحد من الاستيراد خلال هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى والوطنى بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية والخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية.

وطالب حنفي، في تصريحات له اليوم، من الحكومة الحد من استيراد جميع السلع غير الأساسية خلال هذه المرحلة للحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الحد من استيراد السلع غير الاساسية يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد المصرى فى مقدمتها توفير العملة الصعبة وتشجيع شراء السلع والمنتجات محلية الصنع.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء أكدت أن واردات الهواتف المحمولة شهدت تبايناً ملحوظاً خلال عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي من عام 2021 نحو 940 مليون و647 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليون و359 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117 مليون و712 ألف دولار.

وتراجعت واردات الهواتف المحمولة للأفراد في يناير ليصل إلى 111.7 مليون دولار، مقابل 133 مليون دولار في يناير عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و253 ألف دولار، بنسبة تراجع بلغت 16%، بينما عادت للارتفاع في فبراير لتصل إلى 129.8 مليون دولار، مقابل 108.2 مليون دولار بارتفاع بلغ 21 مليون و569 ألف دولار وبنسبة 19.9%.

وفي مارس ارتفعت الواردات من الهواتف المحمولة إلى 143.6 مليون دولار، مقابل 120.8 مليون دولار مارس 2020، بزيادة بلغت 22 مليون و840 ألف دولار بنسبة زيادة 18.9%.