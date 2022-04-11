«الإحصاء»: حصيلة الضرائب ترفع إيرادات الدولة لـ683 مليارًا فى 8 أشهر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حصيلة الضرائب إلى حدود 531.4 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من الموازنة الحالية 2021-2022 مقابل 467.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من موازنة العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 63.5 مليار جنيه بنسبة 13.5%، كما ارتفعت المنح بشكل كبير من 500 مليون جنيه لـ2.7 مليار جنيه.



وأوضح التقرير أن ضريبة القيمة المضافة سجلت أكبر ارتفاع للإيرادات الضريبية والتى قفزت لـ269 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 234.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من الموازنة السابقة، كما ارتفعت إيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب من 163.9 مليار جنيه لـ169.5 مليار جنيه، والضريبة على الممتلكات من 47 مليار جنيه لـ65.7 مليار جنيه، والضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" من 22.8 مليار جنيه لـ27.2 مليار جنيه.

كانت إيرادات الدولة قد حققت نمو بنسبة 9.2%، لتسجل 683.4 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من موازنة العام المالى الحالى 2021/ 2022، مقابل 625.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 58 مليار جنيه خلال عام.



أما فيما يخص المصروفات، أظهر التقرير أن حجم مصروفات الدولة تزايدت إلى حدود 1.053 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالى 2021/ 2022 مقابل 941.6 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وأرجع الإحصاء، هذا الارتفاع فى المصروفات إلى زيادة الانفاق على الفوائد لـ 389.7 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2021/ 2022 مقابل 343.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت مصروفات الأجور من 211.3 مليار جنيه لـ236.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.



كما سجلت مصروفات الدعم والمنح ارتفاعًا بأكثر من 20 مليار جنيه، لتسجل 171.9 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2021/ 2022 مقابل 149.6 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.