3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بسوق «البالة» فى بورسعيد

اندلع حريق في أحد مخازن الملابس المستعملة، اليوم الأحد، في منطقة حي العرب بسوق الملابس المستعملة " البالة".

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق بسوق الملابس المستعملة المتواجد في أقدم أحياء محافظة بورسعيد، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، ودفعت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى التعامل مع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وإطفائه، قبل أن يمتد إلى المحال المجاورة نظرًا لقربها من بعضها البعض ووجود كميات هائلة من الملابس التي تحتوي على مواد البلاستر التي تشتعل بشكل سريع.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحريق، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.