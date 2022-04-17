الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل خلال سرقة مهمات السكة الحديد من «حوش» محطة سوهاج

عامل
عامل

تمكن ضباط قسم النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد سوهاج، برئاسة العميد محمد علام مأمور القسم، أثناء المرور بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج دائرة قسم أول سوهاج، من ضبط عامل أثناء قيامه بسرقة مهمات السكة الحديد من الحوش.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج بورود محضر من  قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن تمكن ضباط قسم سكة حديد سوهاج حال مرورهم بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج دائرة قسم أول سوهاج من ضبط المدعو "إ. ا. ح. م"، 20  عاما، عامل ويقيم دائرة القسم، داخل حوش المحطة أثناء قيامه بسرقة مهمات مصلحية عبارة عن " 21 " قطعة تيل فرامل متروكات هيئة السكة الحديد مستعملة من قبل.

وبالكشف جنائياً عن المذكور تبين سابقة اتهامه في " 2 " قضية مخدرات وسرقة متنوعة ، ومطلوب لتنفيذ حكم قضائي في قضية " ضرب "، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد السرقة وإعادة بيعها والتربح من ثمنها، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النقل والمواصلات سكك حديد سوهاج قسم أول سوهاج سرقة مهمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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