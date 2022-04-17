خالد جلال: برنامج «هل هلالك» نافذة ثقافية وفنية للأسرة المصرية

انطلقت فعاليات الليلة السادسة لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته السادسة، أمس السبت، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ويقدمه القطاع للجمهور مجانا، فى الثامنة والنصف مساء يوميا، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

وقد قام المخرج خالد جلال، بجولة تفقدية لكافة مواقع فعاليات برنامج هل هلالك، فى بداية الليلة، للاطمئنان على سير العمل فيها ومدى إقبال الجمهور عليها، وقال إنه سعيد بهذا الإقبال الجماهيرى على كل فعاليات البرنامج، الذى يعد نافذة ثقافية وفنية للأسرة المصرية، يضاف إلى مجموعة النوافذ الثقافية والفنية، التى تقدمها وزارة الثقافة للجمهور بمختلف قطاعاتها.

ــ محمود التهامي يحيي ليلة إنشاد ديني

كما أحيا الحفل المنشد "محمود التهامى" وفرقته، وذلك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، وانطلاقا من دور الإنشاد الدينى فى الحفاظ على الهوية الفنية العربية والإسلامية، وقد استطاع التهامى بقوة صوته وانتقاله الساحر بين طبقات صوته المختلفة، أن يتفاعل معه الجمهور بترديد الأغانى والتصفيق، خلال تقديمه لمجموعة من الأغانى الدينية والإنشاد الدينى فى حب الله ورسوله وآل البيت، منها " قمر سيدنا النبى، مولاى صل وسلم دائما، لولا الهوى، قاضي الغرام، يا رفاق الصبر" واختتم حفلته بأغنية "طلع البدر علينا" .

واستمتع الجمهور فى بداية الليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون طوال فترة برنامج هل هلالك .