الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأجهزة الأمنية بكوم أمبو تفرج عن معاون مستشفى بعد قضاء حبس سنة بتهمة التزوير

حبس
حبس

أجرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء السبت، الإفراج عن  معاون مستشفي كوم أمبو، وذلك بعد قضاء مدة تراوحت سنة كاملة بالسجن، أثر ثبوت تهمته بقضية تزوير.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان بلاغ من ربة منزل تقيم في الدائرة التابعة للمركز تتهم فيه معاون مستشفى كوم أمبو بتهمة التزوير في أوراق رسمية،تحصلت عليها من زوجها، تثبت أنه كان محتجزا بالمستشفى، لكي ينفي واقعة اتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب.

وبالفحص والتحري تبين صحة واقعة التزوير من قبل معاون المستشفى.

وقام معاون المستشفى، بتسليم نفسه وأعاد الإجراءات في القضية، حيث قررت المحكمة النطق بحكم حبسة سنة مع الشغل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان افراج كوم امبو الأجهزة الأمنية الافراج عن التعدى عليها بالضرب أوراق رسمية

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وائل لطفي

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