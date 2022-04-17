سعر اليورو الأوروبي في السوق المصري اليوم الأحد 17-4-2022

سعر اليورو في السوق المصري اليوم الأحد 17-4-2022

يواصل سعر اليورو الأوروبي استقراره في السوق المحلي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الأحد 17-4-2022 .

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 إبريل 2022

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

و استقرت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و 20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

و بلغت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي

و تستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، و منطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، و تستخدمه دولتا الجبل الأسود و كوسوفو كذلك من جانب واحد.

أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.