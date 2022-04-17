الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو في السوق المصري اليوم الأحد 17-4-2022

سعر اليورو الأوروبي في السوق المصري اليوم الأحد 17-4-2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يواصل سعر اليورو الأوروبي استقراره في السوق المحلي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الأحد 17-4-2022 .

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 إبريل 2022

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

و استقرت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و 20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

و بلغت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

 

اليورو الأوروبي 

 

و تستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، و منطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، و تستخدمه دولتا الجبل الأسود و كوسوفو كذلك من جانب واحد.

 أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

سعر اليورو فى البنوك المصرية البنوك المصرية التعاملات الصباحية سعر اليورو فى البنوك البنوك المصرية اليوم سعر اليورو في بنك مصر اليورو في بنك مصر سعر صرف اليورو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

ارتفاع عدد ضحايا حادث كارولاينا الجنوبية لـ12 مصابا بينهم حالات حرجة

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 15.. التكفيرى أبو أيوب يبلغ جماعته بوسيلة جديدة للتواصل

وزير الداخلية يكرم مؤمن عبيد تقديرًا لجهوده فى العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

دوري أبطال أفريقا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى