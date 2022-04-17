إخماد حريق مخزن فى الطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب في مخزن في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق مخزن داخل شقة بأحد العقارات بشارع سعد إمام متفرع من شارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.