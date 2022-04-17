الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«لأول مرة في البحيرة».. تشغيل ماكينة الغسيل الدموي بريزما بمستشفى إيتاى البارود

تشغيل ماكينة الغسيل
تشغيل ماكينة الغسيل الدموي بريزما

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بالمحافظة  للعمل على تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين بهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالقرى والمراكز لتقديم خدمات طبية متميزة.

وأشاد محافظ البحيرة بنجاح مستشفى إيتاى البارود المركزي بالتنسيق مع إدارة الكلى بمديرية الصحة في تشغيل ماكينة الغسيل الدموي بريزما (الغسيل الدموي المستمر) CRRT لأول مرة بمستشفيات البحيرة والتي تعمل  علي إجراء عمليات الغسيل الدموي المستمر لحالات الفشل الكلوي الحاد  وحالات التسمم الدموي وحالات فشل القلب الاحتقاني وحالات الفشل الكلوي في مرضي الكبد المزمن وجلسات فصل البلازما.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشغيل ماكينة الغسيل الدموي بريزما لمريض يبلغ من العمر ٦٥ عاما بحضور الدكتور رضا بكر مدير المستشفى، والدكتور أحمد الكومى مدير وحده الكلى بالمستشفى والدكتور محمد عبدالحفيظ - طبيب الكلى.

من جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن ماكينة الغسيل الدموي بريزما لها دور  في تخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء، حيث أن الدولة تتكلف في الجلسة الواحدة للغسيل الدموي بريزما 18 ألف جنيه، في حين توفرها في المستشفى مجانا تماما للمرضي البسطاء دون أي مقابل.

وقال إن ماكينة الغسيل الدموي بريزما هي الأولي في مستشفيات البحيرة، في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة المستشفيات.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية أن ماكينة الغسيل الدموي بريزما هي طفرة نوعية في تقديم الخدمة الطبية في البحيرة نتيجة الدعم المتواصل والمستمر لتطوير المنظومة الطبية  في البحيرة.

وأضاف أن ماكينة الغسيل الدموي تأتي ضمن عملية التطوير الكبيرة التي تشهدها المستشفيات بالمحافظة لتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى المترددين عليها في اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة المستشفيات.

الصحة وزارة الصحة مستشفى محافظ البحيرة مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة

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