الاختيار 3 الحلقة 15.. الشاطر يذهب لمقابلة رئيس الأركان فيجد السيسي أمامه

سلطت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 3 الضوء على محاولة خير الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، لمقابلة رئيس الأركان الحربية في ذلك الوقت اللواء محمود حجازي من دون علم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع- آنذاك- للنقاش حول وضع الجماعة الحالي وسط غضب الشارع المصري من سياستها.

وجاءت صدمة الشاطر في مفاجأته عند ذهابه لمقابلة رئيس الأركان بأن وجد نفسه أمام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ليظهر عليه علامات الارتباك ويضطر لقوله إن بينه وبين رئيس الأركان معرفة قديمة وجاء فقط ليتناول معه القهوة.

ومن ثم يفاجأ الشاطر بدخول رئيس الأركان الفريق محمود حجازي فيزداد ارتباكًا ويستأذن منصرفًا وعلى وجهه علامات الوجوم.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة تسريبا للقيادي الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن وصول حازم أبو إسماعيل للحكم ووصفه بالكارثة.

ووثقت الحلقة 14 والتي حملت اسم "العصيان المدني"، اجتماعا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: «محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسي».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

