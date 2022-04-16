السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

حادث
حادث

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت  لموقع معاينة تصادم حدث  بين سيارتين وأسفر عن إصابة 10  أشخاص  بمنطقة القاهرة الجديدة.

وطالبت النيابة بسرعة الاستعلام عن المصابين وإرسال تقرير مفصل عن حالتهم .

تلقت  أجهزة الأمن بالقاهرة  إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من المدينة الرياضية بالقاهرة الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين اصطدام سيارة نقل باخرى سوزوكي، وأسفر الحادث عن إصابة 10  أشخاص تم نقل 7 منهم لمستشفى القاهرة الجديدة و3 آخرين لمستشفى مدينة بدر لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارات حادث تصادم القاهرة الجديدة مستشفى أشخاص

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وائل لطفي

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