نصائح طبية لكيفية الحفاظ على قرنية العين من الأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس السيء التي ستشهدها البلاد غدًا من منخفض خماسيني شديد الحرارة، ووجود حالة من الرياح المحملة بالغبار والأتربة على عدد من المحافظات.

تواصلت “الدستور” مع د.أحمد عبدالرحمن يوسف، استشاري طب وجراحة العيون والليزك لمعرفة، كيف يتفادى المواطنين تلك الرياح في حين الخروج نهارًا وطرق الحفاظ على العين من الحساسية أو أي ضرر ناتج عن تلك الرياح المحملة بالأتربة والغبار المليء بالبكتريا.

وقال استشاري طب العيون إن العين تعتبر أكثر أجزاء الإنسان عرضة للإصابة السريعة، لذا يجب تجنب أي ضرر يؤدي لتلف قرنية العين أو الإصابة بأي شيء يؤثر على العين بشكل سلبي.

عدم ملامسة العين ووضع الأيدي عليها

وأشار عبدالرحمن إلى أنه في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد من رياح خماسيني، الالتزام بعدم تعرض العين لأي نوع من أنواع الغبار الخفيف الذي يؤدي للإصابة بحساسية العين، لافتًا إلى عدم ملامسة العين ووضع الأيدي عليها لتجنب أي خطر ضار على العين.

قرنية العين أكثر الأجزاء حساسية

وتابع عبدالرحمن:"قرنية العين أكثر جزء في العين يجب حمايتها من أي ضرر، كما يجب تعقيم اليد بشكل مستمر وعدم ملامسة جفن العين والنظافة بشكل مستمر.

كما قدم دكتور أحمد عبدالرحمن روشتة للمواطنين لتفادي الإصابة بحساسية العين في ظل الاتربة والغبار التي تشهده البلاد غدا.

１- يجب عدم ملامسة العين بالأيدي.

２- يجب تعقيم الأيدي بشكل مستمر في حين لمس العين.

３- يجب غسل الأيدي والوجه بالماء والصابون بشكل دائم لمنع الغبار.

４- يجب وضع قطره مرطبة في العين في حالة الشعور بحكه.

５- يجب عمل كمدات من الماء الدافيء علي العين.

６- يجب تجنب اي روائح مثيرة لحرقان العين، ووضع أي روائح أو عطور.

７- عدم وضع العدسات اللاصقة في تلك الظروف الصعبة، والجو المليء بالغبار.

８- وضع نظارة الشمس لتقليل الإصابة بالأتربة، وأشعة الشمس الضارة.

９- كما نصح البنات بعدم وضع اي نوع من انواع المسكرة في العين حتي لاتصيب العين بالاتهابات.

１０- وضع محلول مرطب في العين لتنقية العين من الغبار الضار