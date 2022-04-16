السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نصائح طبية لكيفية الحفاظ على قرنية العين من الأتربة

ارشيفيه
ارشيفيه

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس السيء التي ستشهدها البلاد غدًا من منخفض خماسيني شديد الحرارة، ووجود حالة من الرياح المحملة بالغبار والأتربة على عدد من المحافظات.

تواصلت “الدستور” مع د.أحمد عبدالرحمن يوسف، استشاري طب وجراحة العيون والليزك لمعرفة، كيف يتفادى المواطنين تلك الرياح في حين الخروج نهارًا وطرق الحفاظ على العين من الحساسية أو أي ضرر ناتج عن تلك الرياح المحملة بالأتربة والغبار المليء بالبكتريا.

وقال استشاري طب العيون إن العين تعتبر أكثر أجزاء الإنسان عرضة للإصابة السريعة، لذا يجب تجنب أي ضرر يؤدي لتلف قرنية العين أو الإصابة بأي شيء يؤثر على العين بشكل سلبي.

عدم ملامسة العين ووضع الأيدي عليها 
وأشار عبدالرحمن إلى أنه في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد من رياح خماسيني، الالتزام بعدم تعرض العين لأي نوع من أنواع الغبار الخفيف الذي يؤدي للإصابة بحساسية العين، لافتًا إلى عدم ملامسة العين ووضع الأيدي عليها لتجنب أي خطر ضار على العين.

قرنية العين أكثر الأجزاء حساسية
وتابع عبدالرحمن:"قرنية العين أكثر جزء في العين يجب حمايتها من أي ضرر، كما يجب تعقيم اليد بشكل مستمر وعدم ملامسة جفن العين والنظافة بشكل مستمر.

كما قدم دكتور أحمد عبدالرحمن روشتة للمواطنين لتفادي الإصابة بحساسية العين في ظل الاتربة والغبار التي تشهده البلاد غدا.

１- يجب عدم ملامسة العين بالأيدي.
２- يجب تعقيم الأيدي بشكل مستمر في حين لمس العين.
３- يجب غسل الأيدي والوجه بالماء والصابون بشكل دائم لمنع الغبار.
４- يجب وضع قطره مرطبة في العين في حالة الشعور بحكه.
５- يجب عمل كمدات من الماء الدافيء علي العين.
６- يجب تجنب اي روائح مثيرة لحرقان العين، ووضع أي روائح أو عطور.
７- عدم وضع العدسات اللاصقة في تلك الظروف الصعبة، والجو المليء بالغبار.
８- وضع نظارة الشمس لتقليل الإصابة بالأتربة، وأشعة الشمس الضارة.
９- كما نصح البنات بعدم وضع اي نوع من انواع المسكرة في العين حتي لاتصيب العين بالاتهابات.
１０- وضع محلول مرطب في العين لتنقية العين من الغبار الضار

طبيب عيون حساسية العين غبار واتربه رياح خماسين 10 نصائح حماية العين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

الاختيار 3 الحلقة 15.. التكفيرى أبو أيوب يبلغ جماعته بوسيلة جديدة للتواصل

الاختيار 3 الحلقة 15.. السيسي يسخر من الشاطر بعد محاولة مقابلة محمود حجازي: «نجيب غداء»

الاختيار 3 الحلقة 15.. موجة غضب من ضابط المخابرات الحربية بسبب «أبو منير»

الاختيار 3 الحلقة 15.. كيف حكم «المرشد والشاطر» مصر في عهد مرسي؟

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين