السبت 16 أبريل 2022
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تحقيقات ومتابعات

شوقي: واجهت صعوبة في تعليم أولادي «العربية».. وهذه مفاجأتي للمصريين بالخارج

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والهجرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال حفل إفطار مبادرة “اتكلم عربي” داخل إحدى المدارس الدولية، إنه لا بد أن نكون متأكدين من هويتنا.

وأضاف الوزير للطلاب الموجودين في الحفل: “لما كنت قدكم كنت في مدرسة حكومية ومكنش في إنترنت ومحطات التلفزيون كانت تغلق في العاشرة مساءً.. أما حاليا الوضع اختلف تماما وأصبح هناك إنترنت وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي لذلك لا بد وأن نتكلم عن هويتنا للعالم كله”.

 

وتابع الدكتور طارق شوقي: “عندما أنجبت أولادي وكنت أعيش في أمريكا كنت أبحث عن مصادر لكي أعلمهم اللغة العربية وكان من الصعب أن أفهمهم هوايتنا وجذورنا ولكن الآن لا يوجد صعوبة فكل المصادر متوفرة”.

ووواصل: “أتمنى أن نسترجع الاهتمام باللغة العربية لأنه يوجد إهمال شديد في اللغة العربية لا بد أن نعرف اللغة الأم مع اللغة الألمانية والفرنسية والإنجليزية.. يوجد اتفاق بين الوزارة والهجرة ونهضة مصر لضم كل كتب اللغة العربية لطلاب المصريين في الخارج إضافة إلى عمل منهج القيم”.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم فتح منصة التعليم المصري جميعها للطلاب المصريين في الخارج.
 

وقال طارق شوقي: “لازم نكون معتزين بجدودنا ولازم نرجع نستعيد القيادة في الآداب والسياسة والهندسة وغيرها.. زمان كنا نسيج واحد ولا كان يوجد مسميات من الفتنة الطائفية أو غيرها وكل هذه مفاهيم جديدة.. المناهج الجديدة تعمل على بناء إنسان مصري يستطيع أن يعمل مع مستجدات العصر”.

التعليم الفنى وزير التعليم المدارس الدولية اللغة العربية منصة التعليم المصريين في الخارج

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