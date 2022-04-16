وزيرة الهجرة لطلاب المدارس: «بنأكل مع إخواتنا المسلمين كنافة وقطايف فى رمضان»

سألت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، الطلاب المسيحيين خلال حضورها حفل إفطار مبادرة "اتكلم عربي"، عن أشهر الأكلات التي يتناولها المسيحيون مع المسلمين في شهر رمضان.

وأضافت خلال حفل إفطار رمضان الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم في مبادرة اتكلم عربي: "نأكل القطايف والكنافة مع أخواتنا المسلمين"، وقال لها طالب: "أنا بحب السمبوسة".

وداعبت الوزيرة الطلاب قائلة: "صحيح عايزة أسألكم هي اسمها سمبوسة ولا سمبوسك".

ونظمت وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وأطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.