«التعليم» تطلق فعالية جديدة مع «الهجرة» داخل إحدى المدارس الدولية في القاهرة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل لإطلاق حفل كبير داخل إحدى المدارس الدولية، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مقابلته مع الكاتبة سماح أبو بكر.

وأعلنت كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة فيأتي تنظيم الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.

من جهتها، عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت والتي تشارك في فعالية اليوم عن سعادتها بالتعاون مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم ، وقالت إن حدث اليوم يأتي في إطار استكمال التعاون في مبادرة اتكلم عربي التي سبق و شاركت في عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج على هامش ملتقى الجاليات، وكذلك داخل الجناح المصري بمعرض اكسبو الدولي بدبي.

وأضافت سماح أن المشاركة في فعالية اليوم مع أبناء المدارس الدولية يعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشرفي بلقاء الرئيس ، وتكليفاته بتكثيف الفعاليات و الكتابة خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم في المهد وكلها أهداف تحققها مبادرة" اتكلم عربي".