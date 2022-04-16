السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة تزييف وترويج العملات المالية في الإسكندرية

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين، لقيامهما بتقليد وترويج العملات المالية، بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام شخصين مقيمين بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية، وترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما، بهدف تحقيق الاستفادة المادية، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 165 ورقة مقلدة من عملات أجنبية، هاتفى محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي ترويج العملات المالية مكاسب مادية كبيرة غير مشروعة الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

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