السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه: من الخيال إلى الحقيقة

سعودي يشتري طائرتين
سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه

طيّر رواد مواقع التواصل منشورًا عن شراء أحد رجال الأعمال السعوديين طائرتين من طراز Airbus A350 - 1000 من أحد المواقع التابعة للشركة، حيث لاقى المنشور رواجًا على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وجرت عمليات شراء الطائرتين أونلاين بغرض إهدائه لابنه حيث كان رجل الأعمال يظن أنها (طائرات لعبة) وعندما همّ بالدفع وجد المبلغ المطلوب وصل لـ 6 مليارات جنيه.

وجاءت صيغة المنشور كالآتي :"فيه رجل أعمال سعودي كان بيشتري طيّارتين لعبة اونلاين لابنه عشان عيد ميلاده فاشترى طيارتين حقيقيين بالغلط لأنه معرفش يترجم الانجليزي وهو بيعمل الأوردر الكارثة مش في كده الكارثة أن تمنهم 329 مليون دولار ما يعادل 6 مليارات والراجل مكانش بيواجه أي مشكلة أنه يدفع الرقم ده فيه لعبتين لدرجة أن الشركة نفسها مستغربة" وأصبح الأمر ترند خلال أقل من يوم واحد، ودعم متداولو الخبر قصتهم بنشر القصة على أحد المواقع الأجنبية.

القصة تم نشرها أولًا على الموقع الإلكتروني الساخر Thin Air Today، ثم التقاطها موقعًا إليكترونيا آخر في 2019 والموقع الأول متخصص في تأليف القصص المشابهة، وذكرت القصة بسخرية أن الرجل أتم عملية الشراء عبر الإنترنت بواسطة هاتفه المحمول وبالبحث داخل الموقع المذكور لا يكتب فعليًا سوى قصص ساخرة حول الأحداث الجارية في عالم الطيران، وتجد على الموقع لديهم قصص متعددة على المطارات والشركات المصنعة وشركات الطيران.

وتعتبر هذه القصة المنسوجة من وحي الخيال محدثة من قصة أخرى منشورة في 27 أغسطس 2019 لرجل من السعودية أنفق 2600 كرور روبية في شراء طائرتين من طراز Airbus لابنه بحسب Times Now.

الموقع الإلكترونى المملكة العربية السعودية طراز Airbus إيرباص رجال الاعمال السعوديين

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

15 رمضان| موعد أذان المغرب فى مصر اليوم السبت 16-4-2022

سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه: من الخيال إلى الحقيقة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر

مصرع 5 أشخاص صدمهم قطار في الإسكندرية

بيل جيتس: سيناريو كورونا كان سيختلف لو ركز العلماء على تطوير العلاجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين