سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه: من الخيال إلى الحقيقة

طيّر رواد مواقع التواصل منشورًا عن شراء أحد رجال الأعمال السعوديين طائرتين من طراز Airbus A350 - 1000 من أحد المواقع التابعة للشركة، حيث لاقى المنشور رواجًا على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وجرت عمليات شراء الطائرتين أونلاين بغرض إهدائه لابنه حيث كان رجل الأعمال يظن أنها (طائرات لعبة) وعندما همّ بالدفع وجد المبلغ المطلوب وصل لـ 6 مليارات جنيه.

وجاءت صيغة المنشور كالآتي :"فيه رجل أعمال سعودي كان بيشتري طيّارتين لعبة اونلاين لابنه عشان عيد ميلاده فاشترى طيارتين حقيقيين بالغلط لأنه معرفش يترجم الانجليزي وهو بيعمل الأوردر الكارثة مش في كده الكارثة أن تمنهم 329 مليون دولار ما يعادل 6 مليارات والراجل مكانش بيواجه أي مشكلة أنه يدفع الرقم ده فيه لعبتين لدرجة أن الشركة نفسها مستغربة" وأصبح الأمر ترند خلال أقل من يوم واحد، ودعم متداولو الخبر قصتهم بنشر القصة على أحد المواقع الأجنبية.

القصة تم نشرها أولًا على الموقع الإلكتروني الساخر Thin Air Today، ثم التقاطها موقعًا إليكترونيا آخر في 2019 والموقع الأول متخصص في تأليف القصص المشابهة، وذكرت القصة بسخرية أن الرجل أتم عملية الشراء عبر الإنترنت بواسطة هاتفه المحمول وبالبحث داخل الموقع المذكور لا يكتب فعليًا سوى قصص ساخرة حول الأحداث الجارية في عالم الطيران، وتجد على الموقع لديهم قصص متعددة على المطارات والشركات المصنعة وشركات الطيران.

وتعتبر هذه القصة المنسوجة من وحي الخيال محدثة من قصة أخرى منشورة في 27 أغسطس 2019 لرجل من السعودية أنفق 2600 كرور روبية في شراء طائرتين من طراز Airbus لابنه بحسب Times Now.