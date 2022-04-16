أطعمة مفيدة لالتهاب القولون التقرحي على السحور.. لصيام صحي

غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي صعوبة في تحديد ما يأكلونه لأن حالتهم تمنعهم من الاستمتاع بأنواع معينة من الأطعمة خاصة بشهر رمضان.

ويعتبر التهاب القولون التقرحي هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، على غرار مرض كرون، الذي يسبب أعراضًا مختلفة من التشنجات والإسهال والبراز الدموي والانتفاخ وفقًا لما ذكره موقع "healthiest" الطبي.

ما الذي يسبب التهاب القولون التقرحي؟

أوضح الأطباء، أن مرض التهاب القولون التقرحي هو نوع من أمراض المناعة الذاتية، حيث تهاجم الأمعاء الغليظة أو القولون مسببة تقرحات والتهابات في بطانة القولون، ونظرًا لأن هذه الحالة هي اضطراب في المناعة الذاتية، فإن هذا ناتج عن عوامل وراثية وكذلك عوامل بيئية، مثل الطعام الذي تتناوله.

عندما يشتد التهاب القولون التقرحي، هناك أنواع معينة من الطعام يمكن أن تساعد في عملية الشفاء، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كانت حالتك تتطور.

الدواجن واللحوم الخالية من الدهون:

قد لا تكون قادرًا على استخلاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله أثناء النوبة مما قد يقلل من مستوياتها، حيث تتمثل إحدى طرق المساعدة في منعك من فقدان كتلة العضلات والوزن في الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي، وهو أمر ممكن بمساعدة اللحوم الخالية من الدهون وكذلك الدواجن.

سمك السلمون:

يُعرف السلمون بمستوياته العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في مواجهة الالتهاب في نظامك عند حدوث التهاب القولون التقرحي.

الأفوكادو:

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد في يونيو من عام 2019 ، فإن 1 من كل 3 أشخاص مصابين بالتهاب القولون التقرحي تظهر عليهم علامات سوء التغذية، ولمكافحة هذه المشكلة ينصح بتناول الأفوكادو لأنه مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، وبالنسبة لأولئك الذين يفقدون الوزن بسبب التهاب القولون التقرحي ، يمكن أن يساعد تناول الأفوكادو في توفير الكثير من الطاقة.

دقيق الشوفان على الإفطار:

يعد دقيق الشوفان خيارًا جيدًا لتناول الإفطار أو الوجبات الخفيفة حتى لأنه يسهل هضمه في حالتك، حيث يعمل دقيق الشوفان الفوري لأنه لا يحتوي على نفس الكمية من الألياف مقارنة بالشوفان.

الأطعمة التي يجب تجنبها في التهاب القولون التقرحي:

قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي من عدم تحمل بالإضافة إلى حساسيات غذائية يجب أن يكونوا على دراية بها. ومن الأمثلة على ذلك عدم تحمل اللاكتوز، أو عدم القدرة على هضم السكريات في منتجات الألبان ، ومرض الاضطرابات الهضمية حيث لا يتم هضم الجلوتين بشكل صحيح، فهناك بعض الأطعمة التي قد تسبب التهاب القولون التقرحي ومنها.

البذور والفشار والمكسرات

الأطعمة الصغيرة التي يصعب هضمها، مثل المكسرات والبذور، يمكن أن تسبب الانتفاخ والتشنج وحتى زيادة إلحاح الأمعاء، فإذا كنت مصابًا بالتهاب القولون التقرحي، فابتعد عن الفراولة الطازجة لأن بذورها الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالتك.

الفول:

يمكن أن يؤدي تناول الفاصوليا عندما يكون لديك التهاب القولون التقرحي إلى حدوث الغازات والتي يمكن أن تتفاقم عندما تشتعل مشكلة الجهاز الهضمي لديك، فعلى الرغم من أن الفاصوليا تحتوي على نسبة عالية من الألياف، إلا أنه لن يكون من السهل على الأمعاء الملتهبة التعامل معها.