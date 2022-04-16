السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا مشروعة من منظور القانون الدولي

ماركو بوشمان
ماركو بوشمان

قال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا مشروعة من منظور القانون الدولي؛ حيث تشن أوكرانيا حربًا دفاعية مشروعة ضد روسيا.

واعتبر بوشمان، في مقابلة مع صحيفة ويلت آم سونتاج الألمانية، "إذا مارس الأوكرانيون حقهم القانوني في الدفاع عن النفس؛ فإن دعمهم بإمدادات السلاح لا يعني أن نصبح طرفا في الحرب".

أضاف أن هذا لم يكن فقط رأيه الشخصي، بل موقف الحكومة الفيدرالية أيضًا.

وأشار بوشمان إلى أن ألمانيا أصبحت واحدة من دول العالم التي كانت أول من قام بالتحقيق وجمع الأدلة على جرائم الحرب في أوكرانيا.

برلين أوكرانيا العدل الألماني الأسلحة إلى أوكرانيا الأزمة الروسية الأوكرانية المانيا

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