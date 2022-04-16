الحزب الحاكم الياباني: ينبغي زيادة ميزانية دفاع الجيش بنسبة 2%

قال الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان إنه ينبغي زيادة ميزانية الدفاع للبلاد لـ2% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي في غضون نحو 5 أعوام.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، السبت، أن من شأن هذه النسبة أن تجعل إنفاق البلاد على الدفاع متساويا مع الهدف الذي تتشاركه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة تتضمن الإنفاق على خفر السواحل، من بين حزمة مقترحات صاغتها لجنة الأبحاث حول الأمن في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وذكرت الصحيفة أن الميزانية الحالية بلغت 1.24 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام المالي 2021.

وبموجب مجموعة من المقترحات التي جمعتها لجنة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ستُعزز اليابان قدراتها الهجومية لاستهداف قواعد صواريخ "العدو".

وتقول اللجنة إن التطورات السريعة في تكنولوجيا الصواريخ تعني أن اليابان ربما لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بقدرات الاعتراض فقط.

تأتي هذه التوصيات بعد أن قالت الحكومة إنها ستعدل استراتيجية الأمن القومي ووثيقتين أمنيتين أخريين بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن تكمل اللجنة إعداد مقترحاتها بحلول نهاية أبريل.