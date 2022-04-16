السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحزب الحاكم الياباني: ينبغي زيادة ميزانية دفاع الجيش بنسبة 2%

الجيش الياباني
الجيش الياباني

قال الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان إنه ينبغي زيادة ميزانية الدفاع للبلاد لـ2% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي في غضون نحو 5 أعوام.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، السبت، أن من شأن هذه النسبة أن تجعل إنفاق البلاد على الدفاع متساويا مع الهدف الذي تتشاركه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة تتضمن الإنفاق على خفر السواحل، من بين حزمة مقترحات صاغتها لجنة الأبحاث حول الأمن في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وذكرت الصحيفة أن الميزانية الحالية بلغت 1.24 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام المالي 2021.

وبموجب مجموعة من المقترحات التي جمعتها لجنة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ستُعزز اليابان قدراتها الهجومية لاستهداف قواعد صواريخ "العدو".

وتقول اللجنة إن التطورات السريعة في تكنولوجيا الصواريخ تعني أن اليابان ربما لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بقدرات الاعتراض فقط.

تأتي هذه التوصيات بعد أن قالت الحكومة إنها ستعدل استراتيجية الأمن القومي ووثيقتين أمنيتين أخريين بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن تكمل اللجنة إعداد مقترحاتها بحلول نهاية أبريل.

طوكيو الحزب الحاكم الياباني الجيش الياباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة دخول محافظة البحر الأحمر بـ«استمارة»

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

«الإحصاء»: 56.3% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية لأمريكا خلال 2021

إنشاء محطات لرصد ملوثات الهواء في البحيرة

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع جنوني للبامية.. تعرف على أسعار سوق الخضروات اليوم (فيديو)

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين