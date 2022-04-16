أخصائي نفسي وجيم.. ما المقابلة الشخصية للمقبولين بالمدارس اليابانية ؟

بعد إعلان المدارس المصرية اليابانية التواصل مع الطلاب "المقبولين مبدئيا" لعمل المقابلات الشخصية بدءا من يوم الأحد المقبل كمرحلة أولى "للأكبر سنا" وفقا لاحتياجات المدارس، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة، على أن يجري التواصل مع الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة "بورفؤاد- مرسى مطروح- مدينة المستقبل/العاشر 3" بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

يستفسر أولياء الأمور عن طبيعة المقابلة الشخصية للطلاب المقبولين، نشرحها فى السطور التالية:

- تستقبل شئون الطلاب في المدرسة الطفل

- يملأ ولى الأمر استمارة بيانات بها إيميل ولي الأمر والرقم القومي

- يذهب الطفل إلى صالة الجيم لعمل اختبارات رياضية يجرى على أساسها قياس مدى اللياقة البدنية للطفل

- الاختبار الأكاديمي للمرحلة العمرية المتقدم إليها الطالب

- يعرض الطالب على الأخصائي الاجتماعي والنفسي لملاحظة سلوكه ودرجة انتباهه وتركيزه وتفاعله ومشاركته وسماته الشخصية، كما يجرى ولي أمر الطالب أيضا مقابلة مع الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

- قياس طول ووزن الطفل

-قياس مهارات القراءة والكتابة للطالب، والتعرف على الأشياء وقدرته على التمييز ومسميات الأشياء والحروف والأرقام.

- يجرى قياس طول ووزن الطفل، وكتابة استمارة كاملة إذا كان الطفل يعاني من أي أمراض مزمنة، ويقيس الفريق الرياضي لياقته البدنية.

-يتعامل الأخصائي النفسي والاجتماعي مع الطفل دون ولي أمره

- تطرح أسئلة على الطفل مثل اسمه وعمره

- يعرض على الطفل مواقف معينة، للكشف إذا كان لديه ميول عدوانية من عدمه لقياس الذكاء العاطفي وقدرته على التعامل مع المواقف.

- يجلس عدد من المتخصصين مع ولي الأمر، للحديث معه عن أساليب المكافأة والعقاب ومشاركة الطفل في المهام المنزلية، ومعرفة إذا كان هناك نوع من التمييز بينه وبين أشقائه

- يجرى عمل تقرير به درجات الطالب في كل الاختبارات، وتعلن النتيجة بعدها بأسبوع.