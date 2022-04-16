السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

أدعية ليلة القدر 2022.. وأبرز الأدعية الرمضانية

دعاء
دعاء

مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان 2022 تزيد حدة البحث عن أدعية ليلة القدر عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث يكثر المسلمين من الدعاء في رمضان.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أدعية شهر رمضان وموعد أخر أيامه و موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

 أدعية ليلة القدر 2022

أكدت كافة الأحاديث الواردة عن ليلة القدر أنها في الليالي الفردية في الـ10 الأواخر من رمضان وهي ليلة لا يرد فيها دعاء و عبادتها خير من عبادة 1000 شهر ويمكن الأكثر من الأدعية التالية خلالها:-

  • اللهم أنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا.
  • اللهم إن كانت ليلة القدر فلا تحرمنا قيامها وفضلها.
  • اللهم اغسلني من الخطايا وطهر قلبي من الذنوب.
  • اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
  • ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  • اللهم أني أسألك رضاك والجنة.
  • ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
  • اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
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أدعية شهر رمضان 1443

يكثر الملايين من المسلمين من الدعاء في شهر رمضان خاصة في العشر الأواخر منه وذلك لأنه لا يرد فيه دعاء ولعل من أبرز الأدعية الواردة فيه ما يلي:-

  • ربي أصلح لي شأني كله.. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
  • اللهم أني أسألك صلاح الحال.. وثبات القلب على طاعتك.
  • اللهم أفتح لي باب رزقك.. ونقني من الخطايا.
  • يا مفرج الكروب فرج همي ويسر أمري وأهدني إلى كل عمل يقربني منك.
  • اللهم إني أسألك أن تغفر ذنبي .. وتيسر أمري.
  • اللهم مع ليالي شهر رمضان.. أرزقني ربح الصائمون وفوز القائمون.
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موعد اول ايام عيد الفطر فلكيا

في الـ 10 الأواخر من رمضان يزيد البحث عن أدعية ليلة القدر وموعد اول ايام عيد الفطر عبر المنصات الإلكترونية حيث يتم استطلاع هلال شهر شوال يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022 ومن المتوقع أن يكون يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان وأن 2 مايو هو أول أيام العيد فلكيا.

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