الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد يطرح دعاء «طالب رحمتك» بمناسبة شهر رمضان

احمد سعد
احمد سعد

طرحت شركة "مزيكا" للفنان أحمد سعد، بمناسبة شهر رمضان الكريم، دعاء دينيًا يحمل عنوان "طالب رحمتك" كلمات  أحمد سعد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو.. ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصي.. دعاء "طالب رحمتك" تم طرحه الأن على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعية، ومحطات الراديو.

 

 

وتقول كلماته:..
يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني
ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني
فوضت أمري إليك على بابك أقبلني
ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني
يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني
أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني
عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور
وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني
ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني
فوضت أمري إليك على بابك اقبلني
ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني
يارب توبة نصوحة منك من الدنيا تكفيني
أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني
عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور
وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني
ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني
فوضت أمري إليك على بابك اقبلني
ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني
يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني
أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني
عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور
وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني
ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني
فوضت أمري إليك على بابك اقبلني
ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني
يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني
أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني
عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور
وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور

أحمد محطات طرح القلب يول باب مساعد التوبة

رئيس التحرير

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