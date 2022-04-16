السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«مكنتش بفطر معاهم فى وقت الفوازير».. ذكريات يحيى الفخرانى عن رمضان

يحى الفخراني
يحى الفخراني

«بهتم بقدر الإمكان إني لازم أقعد أفطر مع عائلتي، وبيبقى هو ده الوقت اللي أنا ضامنه، فيه عام واحد اللي أنا عملت فيه الفوازير ده اللي مكنتش بفطر معاهم، كانوا هم ييجوا يتسحروا معايا أوقات».. هكذا روى الفنان يحيى الفخراني ذكرياته عن شهر رمضان أثناء استضافته في برنامج «ذكريات رمضان» على شاشة القناة «الأولى المصرية» مع الإعلامية سوزان حسن، وقت عمله في مسلسل «ليالي الحلمية».

وقال الفنان يحيى الفخراني إن شهر رمضان يتعلق في ذاكرته بالروائح والطقوس التي تغيرت وتبدلت مع مرور الزمن: «أتذكر في شهر رمضان الزينة ورائحة رمضان وطقوس الجيران التي تغيرت بمرور الزمن مع العولمة».

وأشار إلى أنه يعاني خلال شهر رمضان من مغص كلوي، قال: «كان بيجيلي دم حصوة في الكلي كده، وكنت بتفاءل بيه جدا، لأنها في رمضان يعني بعد 15 يوم من الصيام تتكون الحصوة من قلة شرب المية، بقيت بتفاءل بالحصوة مع شهر رمضان».

وحصل الفنان يحيى الفخراني على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وكان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بالكلية، وحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية.. بعد تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة كممارس عام في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون وكان ينوي التخصص في الأمراض النفسية والعصبية، وكان وقتها يعدُّ الفن هواية فقط، ولكنه وقع في دائرة الاحتراف.

وفي كلية الطب تعرف على د. لميس جابر، حيث يحكى أنه في ذات مساء على خشبة المسرح الجامعي كان يعرض مسرحية لـ«برنارد شو» وحدث في المشهد الأخير من المسرحية نوع من الخطأ الناتج عن إدارة المسرح فترك المسرح غاضبا، وبين الكواليس واجهته «لميس»، زميلته في كلية الطب، وحاصرت ثورته وطلبت منه أن يعود ليحيي المشاهدين سواء شعروا بالخطأ أو لا، لأنها كان لها نشاط ثقافي كبير وتقوم بتمثيل دور صغير في نفس المسرحية، وبالفعل عاد إلى المسرح وصفقت له الجماهير، وكانت تلك هي الخطوة الحاسمة التي فجرت بداخله مشاعر الارتباط بزميلته «لميس» كزوجة وصديقة وشريكة يستطيع معها أن يبدأ حياة جديدة.

الأولى المصرية ليالي الحلمية يحي الفخراني الإعلامية سوزان حسن رائحة رمضان

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