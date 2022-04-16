مبرد مياه يتسبب فى حريق شقة بالتجمع الأول دون إصابات

تسبب ماس كهربائي بمبرد مياه في نشوب حريق داخل شقة بأحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بأحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات والمعاينة تبيّن أن الحريق نتيجة ماس كهرباء بمبرد مياه، وأسفر عن احتراق المبرد والثلاجة داخل المطبخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.