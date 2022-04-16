السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مبرد مياه يتسبب فى حريق شقة بالتجمع الأول دون إصابات

ارشيفية
ارشيفية

تسبب ماس كهربائي بمبرد مياه في نشوب حريق داخل شقة بأحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول. 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بأحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات والمعاينة تبيّن أن الحريق نتيجة ماس كهرباء بمبرد مياه، وأسفر عن احتراق المبرد والثلاجة داخل المطبخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ماس كهربائي حريق التجمع الاول

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