مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، عاملا جثة هامدة وعاملين آخرين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه بدائرة المركز، تم رفع آثار الحادث من على الطرق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز نائبه لقطاع الشمال يفيد بانقلاب دراجة نارية ووجود متوفى ومصابين بدائرة مركز طما وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول كل فريد ع ح 33 سنة عامل " جثة هامدة " ومحمد ع ع 34 سنة عامل ومحمود أ أ 22 سنة عامل إلى مستشفى طما المركزي مصابين " بسحجات متفرقة بالجسم " ويقيمون دائرة مركز طما ادعاء حادث دراجة بخارية.

وبسؤال المصابين قررا بأنه أثناء قيادة الثاني دراجة بخارية "تروسيكل" ملكه دائرة المركز أختل بيده مقود الدراجة مما أدى لانقلابه وحدوث إصابتهما ووفاة الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

وبسؤال والد المتوفي المدعو عبد النعيم ح ع 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على التروسيكل وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية لا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.