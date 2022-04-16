السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، عاملا جثة هامدة وعاملين آخرين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه بدائرة المركز، تم رفع آثار الحادث من على الطرق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز نائبه لقطاع الشمال يفيد بانقلاب دراجة نارية ووجود متوفى ومصابين بدائرة مركز طما وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول كل فريد ع ح 33 سنة عامل " جثة هامدة " ومحمد ع ع  34 سنة عامل ومحمود أ أ  22 سنة عامل إلى مستشفى طما المركزي مصابين " بسحجات متفرقة بالجسم " ويقيمون دائرة مركز طما ادعاء حادث دراجة بخارية.

وبسؤال المصابين قررا بأنه أثناء قيادة الثاني دراجة بخارية "تروسيكل" ملكه دائرة المركز أختل بيده مقود الدراجة مما أدى لانقلابه وحدوث إصابتهما ووفاة الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

وبسؤال والد المتوفي المدعو عبد النعيم ح ع 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على التروسيكل وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية لا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

مستشفى طما انقلاب تروسيكل أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

حقائق ومفاجأت في حادث محل دهب مول مدينتي

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها