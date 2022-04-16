نقل 450 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري وإعادة تأهيل 170

كشف الحكومة العراقية، اليوم، أعداد العائلات العائدة من مخيم الهول السوري بعد إعادة تأهيلهم ونقلهم لمناطق في العراق.

وقال مدير دائرة الفروع في وزارة الهجرة العراقية، علي عباس، إنه تم نقل 450 عائلة وإعادة تأهيل 170 منهم ونقلهم لمناطق سكناهم، من بينها محافظة الأنبار بحدود 120 عائلة تمت إعادتها على دفعات.

وأضاف: «هناك تحديات نعمل على إزالتها بالتنسيق مع الشركاء والأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن القومي والعشائر والسلطة المحلية».

وتابع أن مركز الجدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي، خصص للعائدين من مخيم الهول برامج تأهيل ومن ثم إدماجهم في المجتمع من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة والمنظمات الشريكة.

وأشار إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة ستتم إعادة المتبقين بعد أن تنتهي البرامج التي استهدفت هذه العوائل في مجال الاندماج والتأهيل النفسي.