السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة عامل أشعل النيران في شقة سكنية ووفاة طفل في دار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة عامل  اشعل النيران في شقة سكنية ووفاة طفل بسبب خلافات سابقة  في دار السلام.  

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي وامانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

كشف قرار الاحالة قيام المتهم "أ . م" عامل بوضع النار عمدا داخل شقة سكنية خاصة بالمجني عليه "عبد الحكيم . ر" بأن سكب مادة سريعة الاشتعال "مادة الجازولين" حتى أيقن وصولها إلى أرضية الشقة فأشعل النيران بها مستخدما ولاعته الخاصة وقد نشأ عن هذا الحريق وفاة الطفل المجني عليه "راغب . ع" والذي كان متواجد بالشقة أثناء اشتعال النار.

وأضاف قرار الإحالة بإحراز المتهم آداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مادة الجازولين والولاعة بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم دار السلام قيام المتهم بارتكاب الواقعة والعثور على زجاجة بلاستيكية تحوي مادة الجازولين أثناء معاينة مسرح الجريمة.

وأضاف رئيس المباحث أنه بإعداد الأكمنة تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر ارتكابه الواقعة وعزي قصده للانتقام من أهلية المجني عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.

 

 

محكمة جنايات القاهرة خلافات محاكمة طفل النيران

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