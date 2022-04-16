السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بميزانية 570 مليون جنيه.. خطة لتمكين العمالة غير المنتظمة

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن هناك خطة لتمكين العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بميزانية 570 مليون جنيه، هذا الي جانب المشروعات متناهية الصغر والتي تقدمها الوزارة من خلال برامج مختلفة أهمها برنامج فرصة لتمكين مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، كما جاري العمل على تحديث قواعد بيانات الباعة الجائلين واستكمالها.

وأكدت مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم تقديم دعم طارئ للباعة الجائلين باعتبارهم أحد فئات العمالة غير المنتظمة التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا خلال جائحة كورونا والتي كانت من أكثر الفئات تضررا من أثار الجائحة، حيث وجه رئيس الجمهورية بصرف منحة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة لمدة 6 أشهر بقيمة 500 جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من الباعة الجائلين من المنحة الرئاسية والمسجلين على قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لدي وزارة التخطيط نحو 4 آلاف عامل.

وأكدت أنه يتم التأمين على الباعة الجائلين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث قامت الدولة بدعمهم مقابل الحصول علي معاش في حالة بلوغه سن 65 عاما أو العجز الكلي له ولأسرته في حالة الوفاة بحد أدني 916 جنيه يزداد سنويا بمعدل التضخم، مقابل تحمل العامل 126 جنيه شهريا في المقابل تدعمه الدولة بسداد 168 جنيه شهريا.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم شمول العمالة غير المنتظمة بمنظومة الرعاية الصحية لغير القادرين، وتوفير الوحدات السكنية للفئات الملحة والحرجة، كذلك ضمهم قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأعلنت أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لتغطية الباعة الجائلين في المحافظات التي لم يتم تطبيق التامين الصحي الشامل فيها.

رئيس الجمهورية وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الباعة الجائلين وزارة التضامن التنمية الاقتصادية برنامج تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

أخبار فاتتك| الإفراج عن فريق كريزي تاكسي وتوقعات موعد نهاية الحرب على أوكرانيا

«البيتكوين بـ40 ألف دولار».. ارتفاع أسعار العملات المشفرة

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها