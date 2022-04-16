بميزانية 570 مليون جنيه.. خطة لتمكين العمالة غير المنتظمة

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن هناك خطة لتمكين العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بميزانية 570 مليون جنيه، هذا الي جانب المشروعات متناهية الصغر والتي تقدمها الوزارة من خلال برامج مختلفة أهمها برنامج فرصة لتمكين مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، كما جاري العمل على تحديث قواعد بيانات الباعة الجائلين واستكمالها.

وأكدت مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم تقديم دعم طارئ للباعة الجائلين باعتبارهم أحد فئات العمالة غير المنتظمة التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا خلال جائحة كورونا والتي كانت من أكثر الفئات تضررا من أثار الجائحة، حيث وجه رئيس الجمهورية بصرف منحة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة لمدة 6 أشهر بقيمة 500 جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من الباعة الجائلين من المنحة الرئاسية والمسجلين على قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لدي وزارة التخطيط نحو 4 آلاف عامل.

وأكدت أنه يتم التأمين على الباعة الجائلين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث قامت الدولة بدعمهم مقابل الحصول علي معاش في حالة بلوغه سن 65 عاما أو العجز الكلي له ولأسرته في حالة الوفاة بحد أدني 916 جنيه يزداد سنويا بمعدل التضخم، مقابل تحمل العامل 126 جنيه شهريا في المقابل تدعمه الدولة بسداد 168 جنيه شهريا.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم شمول العمالة غير المنتظمة بمنظومة الرعاية الصحية لغير القادرين، وتوفير الوحدات السكنية للفئات الملحة والحرجة، كذلك ضمهم قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأعلنت أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لتغطية الباعة الجائلين في المحافظات التي لم يتم تطبيق التامين الصحي الشامل فيها.