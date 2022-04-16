بدء جلسة محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت قرار الإحالة عن قيام المتهمين "عمرو.ع "، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد"، 25 سنة، تاجر، و"ممدوح.أ"، هارب، 46 سنة، تاجر فاكهة، بقتل "آياتى.ق" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم» دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضافت قرار الإحالة أن المتهمة الرابعة «هناء.ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجني عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

كشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجني عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجني عليه وزميلتها بذات المدرسة مما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجني عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجني عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.