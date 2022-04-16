زيلينسكى: مقتل ما بين 2500 و3000 جندى أوكرانى منذ بدء الهجوم الروسى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما بين 2500 و3000 جندي من قوات بلاده لقوا حتفهم حتى الآن في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أن حوالي 10 آلاف جندي أوكراني أصيبوا وأنه "من الصعب تحديد عدد من سينجون"، بحسب تصريحات أدلى بها في مقابلة تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت.

وصرح بأنه من الصعب تحديد عدد الضحايا المدنيين في المدن والبلدات المحاصرة كخيرسون وماريوبول.

وقال الرئيس الأوكراني "كلنا نريد القتال"، "لكن علينا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هذه الحرب بلا نهاية. فكلما طال أمدها، سنفقد أكثر".

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق، عن أن روسيا فقدت بالفعل 20 ألف جندي منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا الذي دخل أسبوعه الثامن.