أبرزها الإجهاد وقلة النوم.. أسباب اكتساب دهون البطن ونصائح لتقليلها

مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس على فترات منتظمة، من غير الواضح متى ستعود الأمور إلى طبيعتها، جاءت تغييرات الوزن لأسباب وجيهة، حيث انقلبت الأنظمة الغذائية ومستويات النشاط وعادات النوم والروتين اليومي للأشخاص رأسًا على عقب في العام الماضي، وسيساعدك الحفاظ على وزنك تحت السيطرة على البقاء رشيقًا وقويًا، وسيكون له أيضًا تأثير إيجابي على صحتك وسعادتك.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ india” أسباب لاكتساب دهون البطن ونصائح لتقليلها

يمكن أن تؤدي دهون البطن الزائدة إلى زيادة مخاطر:

مرض قلبي

أزمة قلبية

ضغط دم مرتفع

السكتة الدماغية

داء السكري من النوع 2

أزمة

سرطان الثدي

سرطان القولون

مرض عقلي

أسباب تؤدي إلى ارتفاع دهون البطن

النظام الغذائي غير السليم:

تؤثر الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين والكربوهيدرات والدهون على التمثيل الغذائي للدهون، يساعد البروتين الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، والأشخاص الذين لا يشملون البروتينات الخالية من الدهون في نظامهم الغذائي قد يأكلون المزيد من الطعام بشكل عام، وتوجد الدهون المتحولة في العديد من الأطعمة، مثل الأطعمة السريعة والبسكويت والأطعمة المخبوزة الأخرى.

قلة ممارسة الرياضة:

نمط الحياة غير النشط هو مساهم رئيسي في زيادة الدهون حول البطن، ومن المؤكد أن تناول السعرات الحرارية أكثر من حرقها سيضيف إلى الوزن.

الإفراط في تناول الكحول:

يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى زيادة وزن الذكور حول بطونهم.

الإجهاد:

الكورتيزول - هرمون ستيرويد يفرز عندما يكون الشخص تحت ضغط ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم. يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام من أجل الراحة عندما يكونون في موقف متوتر. يتسبب الكورتيزول في ترسب السعرات الحرارية الزائدة حول البطن.

علم الوراثة:

تشير الأدلة إلى أن الجينات تساهم في الميل نحو السمنة.

قلة النوم:

قلة النوم أو النوم لفترات قصيرة مرتبط بزيادة تناول الطعام، مما يؤدي إلى سلوك أكل غير صحي - غالبًا ما يشار إليه باسم الأكل العاطفي، والذي يساهم في زيادة دهون البطن، الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية لديهم ساعة بيولوجية معاكسة، ومعظمهم لديهم أنماط نوم مضطربة قد تلعب دورًا في تكوين دهون البطن.

التدخين:

يعتبر التدخين أيضًا سببًا غير مباشر لدهون البطن، والمدخنون لديهم دهون في البطن والحشوية أكثر من غير المدخنين.