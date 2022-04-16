السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس برلمان الكويت يؤكد ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطينى

رئيس البرلمان الكويتي
رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم

أكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، ضرورة "التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعمه بأي جهد وإن كان رمزيًا في سبيل إعلاء قضيته".

 وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال "الغانم" ، في أعقاب اقتحام قوات إسرائيلية فجر الجمعة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات واعتقال أكثر من 400 مواطن من داخله.

وأكد "الغانم"، إن "ما يحدث في مدينة القدس والمسجد الأقصى دليل على أن مصطلحات النضال والكفاح والدعم والتضامن والمؤازرة لم تمت، بل هي كلمات مفتاحية مفصلية لنيل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "ما يحدث شاهد يومي ومتكرر على سقوط كل المقولات والخطاب السياسي الذي ساد منذ 30 عامًا وروج للتعايش المتخيل وترتيبات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد".

وشدد على ضرورة "ألا نبخل على شعبنا القابع تحت الاحتلال بأي جهد وإن كان رمزيًا في سبيل إعلاء قضيته وقضيتنا على مستوى العالم بأسره، وأن نؤكد تضامننا ودعمنا له بشكل يومي ودائم، وأن نفضح ممارسات الاحتلال القذرة في كل المنتديات المتاحة".

فلسطين إسرائيل اعتقال الكويت المسجد الأقصى رئيس البرلمان الأقصي الشعب الفلسطيني

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