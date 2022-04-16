السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل «صفر وفيات» بكورونا لليوم الثالث والعشرين على التوالى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثالث والعشرين على التوالي، وتسجيل ٥ إصابات جديدة خلال ٢٤ ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٣٨ حالة، من بينها ٥ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٣١ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة، فيما يتواجد حاليا حالة واحدة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٤ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة، فيما أحصت ٤ ولايات ما بين حالة واحدة و 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

 

 

العناية المركزة التزام كورونا الجزائر الحجر الصحي الكورونا ارقام كورونا

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وائل لطفي

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