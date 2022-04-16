السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه اليوم السبت 16-4-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

يرصد لكم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في عدد البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي، حيث بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه 19.97 جنيه للشراء، و20.11 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

 

سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم السبت 16-4-2022

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.97 جنيه للشراء.

20.11 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.74 جنيه للشراء.

20.12 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.85 جنيه للشراء.

20.12 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.93 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.98 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.96 جنيه للشراء.

0.14 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20 جنيها للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

 

 اليورو الأوروبي اليوم السبت 16-4-2022

 

يشار إلى أن اليورو الأوروبي شهد ارتفاعا ملحوظا يوم الخميس قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتظر، وذلك قبل تحديد إطار عمل لإنهاء إجراءات التحفيز مما يمهد الطريق لأول رفع لأسعار الفائدة هذا العام.

وصعد اليورو بمقدار 0.1 بالمئة إلى 1.09030 دولار بحلول الساعة 11:20 بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل مارس  يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعطي المركزي الأوروبي بعض الإشارات عن سياسته المقبلة مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية ووسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى حالة ركود.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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