السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 14.. داعش يكسر البروتوكول بسبب علاء: «هتتراقب من أول لحظة»

العائدون
العائدون

تناولت الحلقة 14 من مسلسل العائدون أحداث استعداد الشاب علاء بعد تجنيده من المخابرات المصرية، واستغرابه من رد تنظيم داعش سريعًا في فكرة انضمامه لهم.

وقال أمير كرارة الذي يؤدي دور ضابط المخابرات عمر: «طبعا انت عايز تعرف هما ليه ردوا عليك بسرعة مش كده.. عشان محتاجينك وإن هما يكسروا البروتوكول بتاعهم عشانك ده معناه أنك من ساعة ما هتوصل من أول لحظة هتتراقب وهيعرف يعوض اللي ماعرفش يعمله معاك هنا».

ومن جانبه قال علاء: «ماتقلقش أنا جاهز لأي حاجه يعملها أيًا كانت»، وقال عمر: «اهدى كده وماتفتحش صدرك مش عشان قفشت مراقبة ولا اتنين يبقى انت كده خلاص، لا انت هنا في وسطينا هناك هتبقى لوحدك».

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it.

تنظيم المنطقة العربية أبطال مسلسل العائدون رمضان 2022 الحلقة ١٣ من مسلسل العائدون الفنان محمود عبد المغني

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف