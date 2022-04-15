العائدون الحلقة 14.. داعش يكسر البروتوكول بسبب علاء: «هتتراقب من أول لحظة»

تناولت الحلقة 14 من مسلسل العائدون أحداث استعداد الشاب علاء بعد تجنيده من المخابرات المصرية، واستغرابه من رد تنظيم داعش سريعًا في فكرة انضمامه لهم.

وقال أمير كرارة الذي يؤدي دور ضابط المخابرات عمر: «طبعا انت عايز تعرف هما ليه ردوا عليك بسرعة مش كده.. عشان محتاجينك وإن هما يكسروا البروتوكول بتاعهم عشانك ده معناه أنك من ساعة ما هتوصل من أول لحظة هتتراقب وهيعرف يعوض اللي ماعرفش يعمله معاك هنا».

ومن جانبه قال علاء: «ماتقلقش أنا جاهز لأي حاجه يعملها أيًا كانت»، وقال عمر: «اهدى كده وماتفتحش صدرك مش عشان قفشت مراقبة ولا اتنين يبقى انت كده خلاص، لا انت هنا في وسطينا هناك هتبقى لوحدك».

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it.