العائدون الحلقة 14.. «سارة» سبيل «صفوان» لإبعاد الشبهات عنه

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «العائدون»، حديث جمع بين صفوان الذي يعمل مع أصحاب تمويل تنظيم داعش حول فتاة صالة القمار، حيث حاول صفوان تلفيق تهمة لها من أجل إبعاد الشبهات عنه.

وقال «صفوان» للسيد كمال خلال المشهد، إنه لم يكن يعرف أن سارة تسرق من الأموال، وأكد أنه لم يخبئ عنه شيء ولا يأخذ قرارات دون علمه، وحاول كمال أن يستدرج صفوان في الحديث حول اتهامه هو بفعل هذه الأمور.

وأكد كمال: «مثل ماعرفت كيف سرقتنا راح أعرف كل الإجابات للأسئلة هذه أنت هذه الفترة ارتاح لأنك عندك شغل كتير وأنا بعرف كيف أوصلك»، وكان حديثه موجه له اتهامات.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it.