السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«على البحر أحلى».. شباب الإسكندرية يقيمون مائدة إفطار لذوي الهمم والأيتام (فيديو)

مائدة أفطار الخير
مائدة أفطار الخير على البحر بالاسكندرية

نظم شباب الخير بالإسكندرية، مائدة إفطار لأكثر من 300 شخص من الأيتام وذوي الهمم والأرامل والمسنين على شاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأجرت “الدستور” بثا مباشرا من مائدة الإفطار لرصد التجهيزات والتعرف على تفاصيل إقامة الموائد الخيرية التي ينفذها مجموعة من الشباب السكندري.

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وقال محمد الزعيري، مسؤول فريق شباب الخير، إن اليوم تضمن إفطار أكثر من 300 إلى 350 صائما من ذوي الهمم والأيتام والمسنين وأسرهم، عقب إقامة مائدة الجمعة الماضية في منطقة المكس استهدفت 250 صائما من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف الزعيري في حديثه لـ«الدستور» أن إفطار صائم هو عمل دائم كل عام يحرص عليه الفريق، فضلًا عن اختيار الأماكن التي تقام بها مائدة الإفطار ليكون كل أسبوع في مكان مختلف ومتنوع، خاصة بالتواجد على البحر موجهًا الشكر للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد للتعاون في تنفيذ المائدة على الشاطئ والمشاركة في فرحة الأهالي.

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وقالت بهية محمد أحد أعضاء فريق شباب الخير، إن كل عام يتم تنظيم موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك للأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، حيث يكون الهدف هو إفطار صائم في يوم مبهج يدخل الفرحة والسعادة على نفوس أهالينا.

وأضافت ل« الدستور» أن كل جمعة في شهر رمضان يتم إقامة مائدة، حيث أن اليوم تقام المائدة الثانية على شاطئ البحر، لافتة أن جميع المشاركين وأعضاء الفريق يشعرون بسعادة كبيرة لفرحة الأهالي والأطفال باليوم والتجمع مع بعضهم البعض.

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فيما أوضح الشيف سامي القائم على تحضير الوجبات للصائمين، أنه تواجد من التاسعة صباحًا على الشاطئ لتجهيز جميع التحضيرات للوجبات للانتهاء منها على الإفطار مباشرة، مشيرًا إلى أن الوجبة اليوم تتكون من أرز وخضروات وربع فرخة وكفتة وعصير وتمر وطبق حلو وخبز ومخلل ومياه معدنية لكل فرد في مائدة الإفطار اليوم.

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وأشار إلى أنه يشارك في موائد شباب الخير منذ عام 2013 وحتى الآن، موضحًا أن العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا توقفت الموائد ولكن كان يتم تحضير الوجبات في المطبخ الخاص به ويتم توزيعها على الأسر في المنازل، مضيفا: “عدنا هذا العام في اشتياق لإقامة الموائد والشعور بفرحة إفطار الصائمين”.

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ولفت أحمد الحضري أحد أعضاء الفريق، إلى أن اليوم يستهدف العديد من الفئات من مطلقات والأرامل وذوي الهمم والأيتام والمسنين، قائلًا: «إننا نحاول أن يكون اليوم نزهة وإفطار في آن واحد للترفيه عنهم في كل جمعة من شهر رمضان المبارك شهر الخير».

 

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مائدة إفطار شباب الخير إسكندرية الإسكندرية شاطئ المندرة المجاني شباب الإسكندرية

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