السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بديوان عام المحافظة وفدًا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة للمحافظ وجميع أهالى بورسعيد، مؤكدًا أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق فى القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

وقدّم محافظ بورسعيد الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة بشهر رمضان الكريم ، مؤكدًا أن المصريين جميعا يد واحدة، ودائما نجد روح المحبة والمودة التى تجمع شركاء الوطن الواحد.

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وهنأ محافظ بورسعيد وفد الكنيسة بأعياد عيد القيامة المجيد وشم النسيم، مؤكدًا أن هذا العام يشهد أعياد المسلمين والأخوة المسيحيين معا، ليتشارك جميع أبناء الوطن الاحتفالات والمناسبات السعيدة، مضيفًا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات"، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين  المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

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محافظة شهر رمضان المصريين محافظ الوطن

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