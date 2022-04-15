السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الدفاع الروسية: استهداف 10 تجمعات للقوات الأوكرانية و217 موقعًا عسكريًا

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مجموعة من الأهداف التابعة للجيش الأوكراني، حيث قصفت بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 10 أهداف عسكرية، منها 5 تجمعات للقوات الأوكرانية في مدن بارفينكوفو وكراماتورسك وليسيتشانسك وقريتي بوفستانسكويه ونوفويليزافيتوفكا ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط مدينة نيقولايف (ميكولايف) وقرية باروتينو، ومواقع انتشار تشكيلات قومية في قريتي ياسينوفويه وسريبنوفيه.


ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت اليوم 217 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا، منها 15 مركز قيادة و201 نقطة حصينة وتجمع للعسكريين.


وأشار إلى أن سلاح الجو الروسي خلال اليوم دمر 6 مواقع عسكرية أوكرانية، منها بطارية مدفعية وراجمتا صواريخ ومستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية وثلاثة تجمعات للعسكريين والمعدات العسكرية الأوكرانية.


وأكد كوناشينكوف، إسقاط الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة سوفيتية الصنع من طراز "تو- 143" تابعة للجيش الأوكراني في محيط بلدة أوكتيابرسكي.


كما دمرت القوات الروسية إجمالا، وفقا لإحصاءات وزارة الدفاع، منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، 132 طائرة و105 مروحيات و457 طائرة مسيرة و2224 دبابة ومدرعة و251 راجمة صواريخ و971 مدفع ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2123 مركبة عسكرية خاصة.

روسيا القوات الأوكرانية الدفاع الروسية

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