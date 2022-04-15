«عبد العزيز» يشارك في تكريم الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة (صور)

شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل تكريم الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم بمسجد الفتح بشبرا الخيمة.

وأشاد عبد العزيز، بدور مسجد الفتح ومساجد الجمعية الشرعية التي تساهم في نجاح هذه المسابقة كل عام مما يشجع الكثير من الأطفال والشباب على حفظ القرآن والتعرف على أحكام التلاوة، ووجه الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بشبرا الخيمة، عصام الحديدي، والشيخ يوسف أبو قورة رئيس مجلس إدارة مسجد الفتح.

وكرّم الفائزين وحثهم على استمرار الدراسة والتعلم وفهم وتدبر معاني القرآن، متمنيا لهم كل التوفيق.

وشارك في الحفل النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، والحسين عبد الفتاح، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، وأحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم مترو الانفاق، وعدد كبير من رموز العمل العام بشبرا الخيمة.

كما شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باحتفالية يوم اليتيم بمركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، وكان في استقباله اللواء علي صقر رئيس مجلس إدارة مركز شباب المنشية الجديدة، وأعضاء مجلس الإدارة.

ووجه النائب محمد عبد العزيز الشكر للمركز على تنظيم هذه الاحتفالية، مؤكدًا على سعادته بتزامن الاحتفالات بشهر رمضان المبارك مع يوم اليتيم وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ووجه التحية لكل أم تقوم بتربية أبناءها بعد فقدان الأب وأنه في غاية سعادته للاحتفال وسط ابناءه واخوته بهذا اليوم، موضحًا أنه يعمل على دعم مراكز الشباب للقيام بدروها الهام سواء كان رياضي أو ثقافي أو اجتماعي.