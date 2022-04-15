حريق كاتدرائية نوتردام دي باري.. 3 سنوات على الكارثة (صور)

في 15 أبريل 2019، شهد العالم حالة من رعب النيران التي اجتاحت المعلم الديني الابرز في باريس، باندلاع النيران في كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية، مما تسبب في انهيار الإطار المركزي للكنيسة، وتدمير ساعتها الشهيرة وتدمير البرج المستدقة.

وبعد ثلاث سنوات من اندلاع حريق مدمر في الكاتدرائية، وبعد تم تخصيص ما يقرب من مليار دولار لإصلاح الأحجار الكريمة المعمارية، سلطت صحيفة نيويورك بوست الامريكية، اليوم، الضوء على الذكرى الثالثة للحادث المرير في فرنسا، مشيرة إلى أن الأجزاء الأكثر دراماتيكية من المشروع لم تبدأ بعد.

كيف تم إصلاح كاتدرائية نوتردام - بعد 3 سنوات من حريق مروّع



وأضافت الصحيفة في تقريرها، على الرغم من أن المجلس المشرف على ترميم الكاتدرائية قد تلقى أكثر من 900 مليون دولار في شكل تبرعات من 340 ألف متبرع في 150 دولة، إلا أن بداية المشروع المضني كانت بطئية.

ووفقا لجمعية أصدقاء نوتردام دي باريس الخيرية التي تشرف على جميع التبرعات لجهود الترميم، وكان لابد من إزالة أطنان من الركام والعوارض المحترقة والغبار المميت الذي يحتوي على الرصاص خلال المرحلة الأولى من إحياء الكاتدرائية.

وأشارت، إلى أنه تم بناء برج سقالات عملاق من خلال فجوة في سقف المبنى المدمر، لإنهاء المهمة، مضيفة أنه تم الانتهاء منه الصيف الماضي بتكلفة 163 مليون دولار.

وتم إصلاح الدعامات الطائرة المميزة لنوتردام وإرسال نوافذها ذات الزجاج الملون إلى المقاولين للترميم، جنبًا إلى جنب مع العديد من التماثيل واللوحات الكبيرة من القرنين السابع عشر والثامن عشر.

احتراق لمدة 15 ساعة متواصلة



في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات تم تفكيك الإطار المركزي للكنيسة الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ليتم تنظيفه بعد أن تم تغطيته بالغبار والسخام من النار التي احترقت لمدة 15 ساعة متواصلة.

الا أن برج الكنيسة الشاهق الذي يعود إلى القرن التاسع عشر لم يتم ترميمه بعد، ومن المتوقع أن يكتمل في النصف الأول من عام 2023 ، وفقًا لموقع friendsofnotredamedeparis.org.

كما سيتم بناء الهيكل المدبب وفقًا لمعايير المصمم الأصلي للكاتدرائية، Eugène Viollet-le-Duc، على ارتفاع 300 قدم ومغطى بالرصاص، حسبما أفادت الصحيفة.

يمكن للسياح الآن مشاهدة إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس بعد افتتاح الفناء الأمامي في 12 أبريل 2022.



واشار التقرير الأمريكي، إلى أنه خلال المرحلة الرئيسية التالية من المشروع، سيتم أيضًا ترميم الهيكل الخشبي للكنيسة وسقفها جنبًا إلى جنب.

ومع ذلك ، فقد تم وصف الأضرار التي لحقت بالساعة الأصلية للمبنى بأنها "غير قابلة للإصلاح" ، على الرغم من أن مصنع الساعات في روسيا سيساعد في شكل من أشكال الترميم ، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية في عام 2020.

وفي السنوات الماضية، كان العمال يرتدون أجهزة تنفس للحماية من غبار الرصاص تم فرزها من خلال مواد ذات أهمية تاريخية داخل خزائن الكنيسة، وفقًا لما ذكرته ناشيونال جيوجرافيك.

وفي المجمل، فقد استغرق الأمر عامين لإزالة الحطام والمواد الأخرى من الكاتدرائية إلى مستودع بالقرب من المطار الرئيسي بالمدينة، حيث يشغل أكثر من 25000 قدم مربع على أرفف بارتفاع 20 قدمًا ، وفقًا للمنفذ.

وكان الهدف هو إنهاء ترميم الكاتدرائية قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.

اندلاع الحريق

قد اندلع حريق خطير في مساحة سطح مبنى كاتدرائية نوتردام دو باري في باريس، فرنسا في 15 أبريل 2019، واجتاحت النيران الجزء العلوي من الكاتدرائية بما في ذلك برجي الجرس والمستدقة المركزية التي انهارت.

ووصفت عمدة باريس آن هيدالجو في حينها الحادث بأنه حريق «رهيب».

ولقد أخليت جزيرة المدينة التي تقع بها الكاتدرائية، كما وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية، وقد بدأ الحريق من وسط سقف الكاتدرائية متجها إلى قاعدتها، وانهار كل البرج وسقف الكاتدرائية المكونان من الخشب.

كما ألحقت النيران أضرارًا بالغة بمحتوى الكاتدرائية، خاصة منطقة الجدران العليا ونوافذ الكنيسة، كما أتت النيران على العديد من الأعمال الفنية، وكان وجود تحصين حجري في المنطقة أسفل السقف ساعد في التقليل من انتشار النيران إلى باطن الكاتدرائية، ومما ساهم بإنقاذ باقي المبنى وتقليل التلف.