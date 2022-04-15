الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب كائنات بحرية وأدوية وأجهزة طبية في ميناء نويبع

ميناء نويبع
ميناء نويبع

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع ، اليوم الجمعة، 3 محاولات تهريب كمية من الكائنات البحرية، والأدوية، والأجهزة الطبية المخالفة لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1150) لسنة 1999، المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، وقانون الجمارك، وقانون الإستيراد والتصدير .

جاءت المحاولة الأولى فى جمرك الصادر عقب الاشتباه فى وجود أصناف مخالفة فى السيارة رقم (3363). الأردن، قيادة السائق (ن. ح) أردني الجنسية إعادة تصدير للأردن.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 22 طرد بوزن 585 كيلو جرام من الكائنات البحرية عبارة عن أصداف تراى داكنا، ومحار، وتوب شيل، وقواقع بحرية، وقطع من الشعب المرجانية المحظور حيازتها أو بيعها فى أماكن سرية يصعب الوصول إليها بجسم السيارة.

وجاءت المحاولتين الثانية والثالثة بجمرك الوارد، حيث تم الاشتباه فى وجود أصناف مخالفة فى السيارة رقم (2192 - د. ه. ص) قيادة السائق (م. ع. ك) مصرى الجنسية، والسيارة رقم (5259 - د. ن. ب) قيادة السائق (م. س. ط) مصرى الجنسية وكانتا فارغتين قادمتين من الأردن.

وجرى تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية، وتبين وجود 160علبة سنترام، وبكل علبة 30 قرص منشأ كندا، و2 جهاز طبي منشأ أمريكا مخبأة داخل ثلاجة السيارة الأولى، و168علبة بكل منها 30 قرص سنترام وجهاز طبي سونار من 3 قطع منشأ أمريكا مخبأة داخل ثلاجة السيارة الثانية.

وبلغت قيمة التعويض الجمركي المستحق 352 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.

رجال الجمارك الإدارة العامة جمارك نويبع حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك الكائنات البحرية الأدوية الاجهزة الطبية

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وائل لطفي

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