الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: انضمام السويد وفنلندا للناتو يهدد الاستقرار بشمال أوروبا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو"، مؤكدة أن هذا الأمر ينذر بعواقب سلبية على الاستقرار في شمال أوروبا.
وقالت زاخاروفا - للصحفيين اليوم الجمعة - "لا يخفى على أحد أن أراضي هذين البلدين سيطر عليها (الناتو) منذ فترة طويلة، وأُجريت فيها تدريبات عسكرية واسعة النطاق".
وأضافت: "هدف الحلف من وراء ذلك هو مواصلة بناء الإمكانات العسكرية والتوسع الجغرافي لخلق تهديدات جديدة ضد روسيا، ولكن سبب تحول جيراننا الفنلنديين والسويديين في منطقة البلطيق إلى جبهة جديدة للمواجهة بين الحلف وروسيا غير واضح"، مشددة على أن العواقب السلبية على السلام والاستقرار في شمال أوروبا واضحة تمامًا.
وتابعت زاخاروفا: "من غير المرجح أن تساعد العضوية المحتملة لفنلندا والسويد في (الناتو) على تعزيز المكانة الدولية لهذين البلدين اللذين كانا عبر التاريخ بمثابة القادة للعديد من المبادرات البناءة والموحدة"، لافتة إلى أنه مع انضمامهما إلى الحلف ستفقد ستوكهولم وهلسنكي القدرة على مثل هذه المبادرات.
ونوهت زاخاروفا بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك الدول غير المنتمية للحلف، تحولت بانضمامها إليه تدريجيًا إلى أداة يتوجب عليها اتباع المواقف المدمرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
واختتمت زاخاروفا قائلة: "من الطبيعي أن يعود الخيار إلى سلطات السويد وفنلندا، ولكن يجب عليهما أيضًا فهم عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وهيكل الأمن الأوروبي بشكل عام، الذي يمر الآن بحالة أزمة".

موسكو اوروبا الناتو فنلندا السويد روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

أسعار الذهب والسبائك والذهب المستعمل خلال يوم الجمعة 15 أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى الأقصى؟