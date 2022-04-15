الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى حديقة الشلالات القبلية بالإسكندرية

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم الجمعة، في حديقة الشلالات القبلية بالحي اللاتيني في الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، حول ورود بلاغ بنشوب حريق في حديقة الشلالات بحي وسط الإسكندرية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمخلفات أشجار بالحديقة، فيما رجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق بسبب جسم مشتعل "عُقب سيجارة"، وذلك دون حدوث إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أشجار الحديقة.

تم تحرير المحضر بقسم شرطة باب شرقي بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

قوات الحماية المدنية حريق حديقة الشلالات الإسكندرية اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية

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