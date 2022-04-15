إحباط محاولتين هجرة غير شرعية.. وضبط 11 قضية تهريب عبر المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 قضية تهريب بضائع، وتحرير 1360 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت القوات من ضبط 29 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 278 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.