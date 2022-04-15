الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي و171 تهرب ضريبي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 3308 قضية متنوعة. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 171 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط 133 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات دون ترخيص».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1302 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية».

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

حملاتها الأمنية وزارة الداخلية الحملات محطات السكك الإدارات العامة مرفق مترو الأنفاق

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وائل لطفي

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