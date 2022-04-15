محافظ بنى سويف يكلف برفع تراكمات مخلفات الهدم بشارع مصرف إسلام

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، استقبال بعض الشكاوى التي تم رصدها والتى تضمنت الإشارة إلى شكوى الأهالي من تراكـمـات مخلفـات الهـدم عـلـى جـانـبـي شـارع مصرف إسلام من ناحية طريق الفيوم، والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام لسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبناء عليه قامت لجنة من الإدارة تحت إشراف أشرف حماد مدير الإدارة وتمـت المعاينـة مـحـل الشكوى ، حيث تبين أنه قد تم رفـع تراكـمـات مخلفـات الهـدم عـلـى جـانـبـي الشـارع محـل الشـكـوى بمعـدات الوحدة المحلية ، مع الإشارة إلى وجود قطعـة ارض فضـاء بـهـا بـعـض مخلفــات الهـدم وتجمـع للقمامـة علـى جـانبي ووجود غـرفـة صـرف صـحـى بـدون غطـاء عـلـى طـريـق شـارع مصــرف اسـلام بنهـر الشارع مما يعوق حركة السيارات واثنـاء مرور اللجنة بشـارع صـلاح سـالم تلاحـظ وجـود هـبـوط بالأسفلت بنهـر الشـارع امام مكتب بريد المرماح مما تعوق حركة سير السيارات.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لسرعة اتخاذ اللازم نحو استمرار رفع التراكمات ومخلفات الهدم وتجمعات القمامة بشارع مصرف إسلام ودراسة امكانية وضع بعض صناديق القمامة بشارع مصرف اسلام، والتنسـيـق مـع شـركة ميـاه الشرب والصـرف الصـحـي بنـي سـويـف لتركـيـب غـطـاء على غرفة الصرف الصحي بشارع مصرف اسلام، فضلا عن التنسـيـق مـع مديـريـة الطـرق والنقـل للمعاينـة وعـمـل الترميمـات اللازمـة للـهبوط الاسفلتي بشـارع صـلاح ســـــــالم أمــام مكتـب بـريــد المـرمــــاح مـمـا لا يـعـوق حركة سير السيارات.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،والتي بدأت 15 مارس الماضي،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.